"Wir sehen es als eine unserer zentralen Aufgaben an, unsere Technologien, Prozesse und Dienstleistungen, ebenso wie unsere Unternehmenskultur, in das digitale Zeitalter zu führen", sagte Christian Traumann, geschäftsführender Direktor und CFO bei Multivac. "Neben der Digitalisierung der eigenen Geschäftsprozesse liegt unser Fokus auch auf der Bereitstellung digitaler Services für unsere Kunden. Zudem arbeiten wir an der Entwicklung von innovativen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...