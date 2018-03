Die Industrieversicherer stehen unter Druck. Trotzdem herrscht in der Branche vereinzelt Goldgräberstimmung. Grund ist der radikale Wandel der Kunden.

Die Nachricht löste vergangene Woche teils ungläubige Blicke aus. Mehr als zwölf Milliarden Euro ließ sich Axa-Chef Thomas Buberl die Übernahme den Industrie- und Rückversicherer XL Group von den Bermudas kosten.

Damit werden die Franzosen zwar zum größten Industrieversicherer der Welt, zahlen dafür aber den horrenden Preis von einem Drittel über dem vorherigen Aktienkurs. Und das für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr wegen hoher Unwetterschäden einen Verlust von über einer halben Milliarde Dollar erwirtschaftet hat.

Nirgendwo in der Branche herrscht im Moment eine solche Goldgräberstimmung wie in der Industrieversicherung. Es liegt an Schlagworten wie dem Internet der Dinge oder Industrie 4.0, aber auch an technischen Meilensteinen wie dem Autonomen Fahren, Smart Home, E-Health, Augmented Reality oder Robotics. So radikal wie selten in der Geschichte verändert sich das Leben und Arbeiten der Menschen, dass auch diejenigen, die all diese Bereiche versichern, extreme Chancen erhoffen.

Die Realität derzeit sieht indes sehr viel trauriger aus, stehen doch die Preise seit Jahren unter Druck. "Die in Deutschland tätigen Industriesachversicherer schreiben in der Mehrzahl tiefrote Zahlen", bringt es Thomas Olaynig vom Versicherungsmakler Marsh auf den Punkt. Weil der Wettbewerb weiterhin intensiv ist, gab es auch in diesem Jahr keine Prämienerhöhungen.

In der Branche versuchen sie sich deshalb an einem Spagat zwischen der rauen Realität und den Herausforderungen der Zukunft. "Viele reden in der Industrieversicherung von einem Soft Market, ich spreche von einem new normal", wertet Hartmut Mai zuallererst den Status Quo. Als Vorstand bei AGCS, dem Industrieversicherer der Allianz, steht er vor der gewaltigen Aufgabe, die Sparte mit ...

