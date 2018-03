FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) begrüßen den Vertragsabschluss zwischen Eon und RWE. Auf diese Weise könnten beide ihre Geschäftsfelder gut ergänzen und sinnvoll neu ordnen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Der Tausch verbessere die Möglichkeiten von RWE, in erneuerbare Energie zu investieren und auf der konventionellen Seite zu Vertragssicherheit in Deutschland beizutragen.

Die Gewerkschaften gehen vom Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und der Fortgeltung der Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen aus. Die paritätische Mitbestimmung nach deutschem Recht in allen Unternehmensteilen müsse in vollem Umfang gesichert und unter Einbeziehung der Betriebsräte im Neuordnungsprozess weiterhin etabliert werden.

Die Transaktion sei für beide Unternehmen vorteilhaft und wertsteigernd, erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske. "Das ist auch im Interesse der Beschäftigten und kann langfristig tarifgebundene Arbeitsplätze erhalten und sichern", so der Gewerkschafter. "Die Chance für alle Beteiligten liegt darin, starke und investitionsfähige Unternehmen aufzubauen und Perspektiven für Wachstum und Arbeitsplätze zu erschließen", so Bsirske weiter.

Verdi und IG BCE als die beiden im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften würden nun die notwendigen Schritte einleiten, "um bis zu einer einvernehmlichen Neuregelung die Interessen der von der Transaktion betroffenen Beschäftigten tarifvertraglich zu sichern", sagten Verdi-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt und IG-BCE-Tarifvorstand Ralf Sikorski.

