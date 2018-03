Viele EU-Staaten belohnen Immobilieninvestoren aus Drittländern mit Aufenthaltsgenehmigungen und Reisepässen - ein Milliardengeschäft.

"Es war einfacher als gedacht", berichtet Murat Ö. Anfang Januar unterschrieb er bei einem Athener Notar den Kaufvertrag. Jetzt ist der 55-jährige türkische Unternehmer nicht nur Besitzer von zwei Eigentumswohnungen im Szene-Stadtteil Gazi. Seit vergangener Woche hat er auch eine Aufenthaltsgenehmigung für Griechenland. "Damit kann ich in der ganzen EU reisen", freut sich der Türke.

Beides, die Immobilien und die Aufenthaltsgenehmigung, betrachtet Murat Ö. als eine Art "Versicherung". Denn man könne "nie wissen, wie sich die Lage in der Türkei entwickelt". Aus seiner Abneigung für den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan macht der Istanbuler Geschäftsmann keinen Hehl. Deshalb will er auch seinen vollen Namen nicht nennen.

Wer als Nicht-EU-Bürger in Griechenland mindestens 250.000 Euro in eine oder mehrere Immobilien investiert, kann für sich und seine Familie das so genannte "Goldene Visum" beantragen. Das Papier ist begehrt, denn es berechtigt zu Reisen in der ganzen EU. Seit 2013, als das Programm aufgelegt wurde, hat Griechenland rund 2200 dieser Visa erteilt. Weitere 2800 gingen an Ehepartner und Kinder der Käufer.

Ein Dutzend EU-Staaten haben ähnliche Visa-Programme aufgelegt. Sie locken aber nicht nur Investoren an, sondern auch Betrüger, wie ein Fall aus Griechenland zeigt. Er dreht sich um fünf Iraker, die offenbar als Flüchtlinge ins Land gekommen waren. Die Männer legten zunächst einmal Geld zusammen.

Jeder steuerte 50.000 Euro bei. Mit den so eingesammelten 250.000 Euro kaufte einer der fünf eine Immobilie und beantragte das EU-Visum. Kaum hatte er es erhalten, wurde die Immobilie wieder verkauft. Mit dem Erlös erwarb der nächste Iraker eine andere Immobilie und erhielt ebenfalls das begehrte Visum. Erst nach der fünften Transaktion flog der Betrug auf.

Offenbar kein Einzelfall: "Das Karussell-Modell ist bekannt", ...

