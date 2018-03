Die Ermittlungen im Fall des vergifteten Ex-Spions Skripal laufen in Großbritannien auf Hochtouren. Moskau und London sind auf Konfrontationskurs.

Der Ton zwischen London und Moskau nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal wird schärfer. Die britische Premierministerin Theresa May berief am Montag eine Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats ein. Am späten Nachmittag wollte sie eine Stellungnahme abgeben. Der Journalist Dmitri Kisseljow, einer der wichtigsten Propagandisten des Kremls, unterstellte im staatlichen Fernsehen, britische Dienste hätten den Anschlag begangen.

Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie wurden der Polizei zufolge Opfer eines Attentats mit Nervengift und befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Insgesamt mussten 21 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, darunter auch ein Polizist. Er ist bei Bewusstsein und ansprechbar.

"Wenn man genau nachdenkt, dann gibt es nur eine Seite, der ...

