Japans Regierungschef Shinzo Abe hat schon viele Skandale ausgesessen. Nun aber bedroht ein umstrittener Deal den Finanzminister und den Premier.

In Japan gibt es ein sicheres Zeichen dafür, dass Regierungsmitglieder um ihren Job fürchten müssen: Wenn sie sich wortreich für einen Skandal entschuldigen müssen, Journalisten sie vor laufenden Kameras fragen, wann sie zurücktreten und der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NHK dies auch noch in seinen Hauptnachrichten um sieben Uhr abends der Bevölkerung mitteilt.

Derzeit geschieht dies ausgerechnet dem Spitzenduo Japans Regierung, Finanzminister Taro Aso und Ministerpräsident Shinzo Abe - möglicherweise mit großen Auswirkungen auf Japans Wirtschaftspolitik. Denn plötzlich kocht ein Skandal um vermeintliche Gefälligkeiten für eine ultrarechte Privatschule aus dem vorigen Jahr wieder auf, den Abe nach einem tiefen Fall seiner Popularitätswerte scheinbar erfolgreich ausgesessen hatte.

Damals nahm die Bevölkerung Abe vorübergehend übel, dass dem Schulträger Moritomo Gakuen ein Gelände für den Bau einer Grundschule in der Millionenmetropole Osaka für ein Siebtel des Marktwerts verkauft worden war. Am Montag sorgte das Finanzministerium durch das neue Geständnis, dass ein Amt mehrere Untersuchungsberichte über den umstrittenen Deal in vielen brisanten Punkten umgeschrieben hatte, für neuen Diskussionsstoff.

Die betroffenen Politiker versuchen zwar noch, zu retten, was zu retten ist. Finanzminister Aso wies umzingelt von Journalisten die Rücktrittsforderung zurück. Stattdessen beschuldigte er Untergebene, die Berichte aus eigenem Antrieb geändert zu haben. Der Chef der betroffenen Steuerbehörde, Nobuhisa Sagawa, war vorige Woche bereits zurückgetreten.

Abe versuchte ebenfalls, Distanz zwischen sich und den Skandal zu bringen. "Die Situation hat das Vertrauen der Öffentlichkeit in die gesamte Regierung erschüttert, und ich als ihr Kopf fühle die Verantwortung und bitte aus tiefen Herzen um Entschuldigung", sagte Abe in einem seiner fast täglichen kurzen Statements vor der Presse. Seine Regierung werde die Untersuchung fortsetzen und er wolle, dass Aso dafür die Verantwortung übernimmt.

Aber nicht nur Aso als verantwortlicher Minister, sondern auch ...

