Zusammen mit dem kürzlich eingeführten Ropac 5, dem weltweit schnellsten Kartonierer für flexible Beutel, wird das neue VFFS-System sehr hohe Produktionsleistungen auf kleiner Stellflächen ermöglichen. Die neue Verpackungsanlage setzt in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe. Sie bietet nicht nur extrem hohe Verpackungsgeschwindigkeiten, sondern auch schnellere Produktwechsel, intuitiv konzipierte Technologie, umfassende Anlagenintegration und mehr Produktleistungen in einem einzigen, ausgesprochen kompakten System. In Verbindung mit dem Unternehmens-Portfolio an ausgereiften Verarbeitungslösungen für Lebensmittel werden diese Innovationen Snack-Herstellern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...