Beijing (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines Holding Co., Ltd ("Hainan Airlines") wird am 23. März 2018 einen Nonstop-Service zwischen dem Flughafen London Heathrow und dem internationalen Flughafen Changsha Huanghua aufnehmen. Nach der Einführung des Manchester - Beijing Services ist dies der zweite Direktflug von Hainan Airlines zwischen dem Vereinigten Königreich und China.



Changsha, die Hauptstadt der Provinz Hunan, ist das politische, wirtschaftliche, kulturelle und technologische Drehkreuz der Provinz und eine der bekannten historischen Städte Chinas. Die Yuelu Akademie, der Orange Island Park und der Aiwan Pavillon sind alles Orte, die man unbedingt gesehen haben muss und die einzigartige Küche Hunans lädt die Gäste zu endlosem kulinarischem Vergnügen ein.



Die London - Changsha Route wir mit dem Luxus-Großraumflugzeug Boeing 787 bedient. Den Passagieren der Businessclass stehen 180 Grad, horizontal einstellbare Sitze, BOSE-Kopfhörer und Kulturbeutel von Bvlgari zur Verfügung. Passagiere aller Klassen haben Zugang zu einem exklusiven Unterhaltungssystem auf Abruf, eine Gourmet-Auswahl von westlichen und orientalischen Gerichten und sie können ihre eigenen tragbaren elektronischen Geräte verwenden.



Hainan Airlines wurde von SKYTRAX bereits im siebenten Jahr in Folge als Fünfsterne-Fluglinie bezeichnet und scheint in der Liste der Top 10 SKYTRAX Fluglinien auf. Des Weiteren verfügt die Fluglinie über eine der besten Sicherheitsbilanzen der Welt, da sie in den 25 Jahren ihrer Flugtätigkeit keinen schweren Unfall zu verzeichnen hatte. Hainan Airlines wird auch in Zukunft qualitativ hochwertige Flugdienste anbieten und Reisenden aus aller Welt ein komfortableres und sichereres Flugerlebnis bieten.



Der Flugplan von Hainan Airlines London - Changsha



Flugnr. Fluggerät Abflugort Abflugzeit Ankunftszeit Ankunftsort Tage HU422 787 London 22:00 16:25 +1 Changsha Montag/Mittwoch/Freitag HU421 787 Changsha 11:20 16:30 London



(Anmerkung: Die angegebenen Zeiten entsprechen der Ortszeit in der Ankunfts-/Abflugstadt, Änderungen aufgrund der Unterschiede zwischen Winter- und Sommerzeit in Europa sind zu berücksichtigen. Konkrete Flugpläne finden Sie auf der offiziellen Website von Hainan Airlines.)



