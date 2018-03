US-Präsident Donald Trump droht den deutschen Autobauern mit Strafzöllen. Dabei investieren die Konzerne nirgendwo so stark wie in den USA.

"Unfair?" seien die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa, schimpfte US-Präsident Donald Trump zuletzt immer wieder. Den deutschen Autobauern Mercedes und BMW drohte er bei einem Wahlkampfauftritt am Wochenende darum ganz offen mit Strafzöllen.

Dabei hat kein Land der Welt in den vergangenen acht Jahren so stark von den Investitionen der Autoindustrie profitiert wie die USA. Das belegt eine neue Studie der Unternehmensberatung EY (ehemals: Ernst&Young), die sich die weltweiten Investitionen im Automobilsektor genauer angesehen hat.

Seit 2010 haben die 16 größten Autokonzerne der Welt demnach Investitionen in Höhe von 38,1 Milliarden Euro in den USA angekündigt oder getätigt. Damit floss mehr Geld in die amerikanischen Werke als nach Deutschland (35,4 Milliarden Euro) oder China (27,2 Milliarden Euro). Allein 2017 betrugen die Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...