BERLIN (Dow Jones)--Der künftige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Neuordnung des deutschen Strommarktes für Erneuerbare Energien durch die Versorger Eon und RWE begrüßt. "Das ist eine, wie ich finde, grundsätzlich positive Entwicklung", hob der CDU-Politiker bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel hervor, an der er in seiner Eigenschaft als geschäftsführender Bundesfinanzminister teilnahm.

Altmaier meinte, die Entscheidung mache deutlich, "dass diese Unternehmen erkannt haben, dass die Energiewende vorangeht, dass sie nach Geschäftsmodellen suchen, wie sie sich in der Energiewende neu positionieren." Sie müsse allerdings von den beteiligten Unternehmen beschlossen und durchgeführt werden. "Das ist eine Entscheidung der beiden betroffenen Unternehmen", sagte Altmaier. "Der Staat tut gut daran, sich nicht in einzelne Entscheidungen von Unternehmen einzumischen."

March 12, 2018 11:37 ET (15:37 GMT)

