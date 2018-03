Der Wiener Rentenmarkt hat am Montag im Verlauf leichte Zugewinne realisiert. Auch bei den Referenzanleihen der europäischen Nachbarländer zeigte sich ein ähnliches Bild. Marktbeobachter sprechen jedoch von einem eher impulsarmen Wochenauftakt.Bei den Konjunkturdaten standen am Montag sowohl in Europa wie in den USA keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...