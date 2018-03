Mainz (ots) - Woche 11/18



Mo., 12.3.



19.25 WISO Bitte Änderung beachten: Moderation: Sarah Tacke



Bitte streichen: Marcus Niehaves



Woche 12/18



Sa., 17.3.



Zur Erinnerung an Siegfried Rauch:



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



12.15 Rosamunde Pilcher: Alte Herzen rosten nicht (VPS 12.16/HD/UT) Nach der Kurzgeschichte "A present from Michael"



Gary Ilja Richter Erica Ursela Monn Paula Kathi Leitner Paul Siegfried Rauch Melanie Lara Mandoki Jose Christopher Kohn und andere



Musik: Richard Blackford Kamera: Helge Peyker Drehbuch: Martin Wilke Regie: Helmut Metzger (Erstsendung 17.11.2013) Deutschland 2013



13.45 Das Traumschiff (VPS 13.46/HD/UT) Malaysia



Kapitän Paulsen Siegfried Rauch Beatrice Heide Keller Dr. Wolf Sander Nick Wilder Maria Bronski Marie Gruber Paul Bronski Heinz Hoenig Lena Rüthers Esther Schweins Martin Pollack Christoph M. Ohrt Julian Helfer Marek Erhardt und andere



Musik: Hans Günter Wagener Kamera: Marc Prill Buch: Jürgen Werner Regie: Stefan Bartmann Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 26.12.2013) Deutschland 2013



(Weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen. "Father Brown: Die Sünden der anderen" und "Father Brown: Amors Pfeile" werden in die Nacht verschoben. Rosamunde Pilcher: Nebel über Schloss Kilrush" entfällt.)



________________



zu Sa., 17.3.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



4.05 Father Brown (VPS 12.15) Die Sünden der anderen



4.50 Father Brown (VPS 13.00) 5.35 Amors Pfeile



Die Wiederholungen "Letzte Spur Berlin" und "Kerners Köche" entfallen.



So., 18.3.



Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck beachten:



5.35 Menschen - das Magazin (HD/UT) Paralympics in Südkorea (vom Vortag) Moderation: Sandra Olbrich Deutschland 2018



(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)



