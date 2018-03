FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,15 Prozent auf 157,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,63 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden im Tagesverlauf wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Verunsicherung geht weiter von der Handelspolitik aus. US-Präsident Donald Trump heizt den Handelsstreit mit der EU weiter an. Er drohte den Europäern am Wochenende erneut mit höheren Zöllen auf Autoimporte. Am Montag kündigte er jedoch an, dass sein Handelsminister Wilbur Ross mit EU-Vertretern über die "Beseitigung der hohen Zölle und Barrieren" reden werde, die die EU gegen die USA anwende./jsl/tos

ISIN DE0009652644

