Zürich (ots) - Die business campaigning GmbH lädt Sie herzlich zum

Campaigning Summit Switzerland ein. Er findet am kommenden Freitag,

den 16. März 2018, im Papiersaal in Zürich statt.



Der Campaigning Summit Switzerland ist die einzige internationale

Plattform, die sich der Interdisziplinarität des Campaignings widmet.

Campaigning ist im Verständnis von Veranstalter Peter Metzinger «die

Kunst, alle Register ziehen zu können, um Menschen dazu zu bewegen,

ihr Verhalten, Denken oder ihre Einstellungen zu ändern, um ein Ziel

zu erreichen».



Mit unserem Partner Liquid Newsroom werden wir zudem konkrete

Anwendungen von Künstlicher Intelligenz in der Kampagnenarbeit

zeigen.



Wie jedes Jahr sind auch beim diesjährigen Event hochkarätige

Referenten vor Ort, diesmal vier Frauen. Darunter die

FIFA-Botschafterin Honey Thaljieh, Kollaboration-Spezialistin Nadja

Schnetzler von Projekt R und Lucy Quist, Ghanas erste weibliche CEO

einer Telekommunikationsfirma, unter anderem Mitbegründerin von Fresh

Bakery.



Besonders geehrt fühlen wir uns von einer Reihe von Gästen, die

den langen Weg von Afrika nach Zürich an den Campaigning Summit auf

sich nehmen. Ihre Exzellenzen, der Botschafter von Ghana und der

Botschafter von Kamerun sind dabei zwei ganz besondere Gäste. Weitere

afrikanische Gäste und zukünftige Campaigners aus Südafrika und Kenya

werden auch nach dem Summit noch anwesend sein und ein Campaigning

Training bei der business campaigning GmbH absolvieren.



Wie schon in den Anfangsjahren wird Stephan Klapproth die

Moderation und eine kurze Eröffnungsrede übernehmen. Im Anschluss an

jedes Referat gibt es jeweils ein BarCamp, dabei auch je eine Session

mit der aktuellen Referentin. Campaigning soll auch Spass machen!

Comedian-Newcomerin Sam-Elise Etienne aus Biel bestreitet mit einem

Überraschungsprogramm das diesjährige Auflockerungsreferat.



Für Medienschaffende haben wir zehn Gratis-Tickets zur Verfügung

gestellt, die über Ticketino bezogen werden können:

www.ticketino.com/csch18. Kontaktieren Sie uns für den Code unter:

simone@businesscampaigning.com.



business campaigning GmbH ist seit 1997 die Nr. 1 für Campaigning

in der Schweiz. Wir machen Kampagnen. Aber anders. Denn der

Campaigning Ansatz basiert auf einer integrativen, cross-medialen und

strategischen Denk- und Arbeitsweise und Campaigning ist die Kunst,

alle Register ziehen zu können, um wirkungsvoll und effizient ein

gegebenes Ziel zu erreichen und/oder Menschen zu bewegen.



Originaltext: Campaigning Summit

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053760

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053760.rss2



Kontakt:

Simone Meinen

Telefon +41 78 696 31 60

E-Mail simone@businesscampaigning.com

Website www.campaigning.swiss

Twitter @campaigning