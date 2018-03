Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.03.2018 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Ringmetall dürfte durch IFRS-Umstellung und US-Steuerreform signifikanten Gewinnsprung ausweisen Ringmetall wird am 22. März vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 bekannt geben. Wir gehen davon aus, dass die Jahresziele vollumfänglich erreicht wurden und das Unternehmen einen positiven Ausblick für 2018 vorlegen wird. Hierbei sollten vor allem die zu erwartenden Effekte aus der mit dem Geschäftsbericht 2017 geplanten Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS im Fokus stehen. Solider Jahresabschluss zu erwarten: Das gute konjunkturelle Umfeld und die positive Entwicklung wesentlicher Endmärkte (Wachstum globale Chemieproduktion 2017: +3,5%; Quelle: BASF) sollten Ringmetall auch im Schlussquartal eine anhaltend hohe Nachfrage insbesondere in Europa und den USA beschert haben. Zwar dürften der Gegenwind aus dem Türkei-Geschäft und negative Währungseffekte aus der EUR/USD-Kursentwicklung auch in Q4 Bestand gehabt haben. Angesichts der höheren Stahlpreise und des im Vorjahr noch nicht konsolidierten Spannringproduzenten Latza rechnen wir auf Gesamtjahressicht aber unverändert mit Umsatzerlösen am oberen Ende der Zielspanne i.H.v. 103,0 Mio. Euro, was für Q4 ein Wachstum von 7,2% impliziert. Ergebnisseitig dürfte Q4 saisonal bedingt wie üblich den geringsten Beitrag liefern, mit einem Q4-EBITDA von 2,5 Mio. Euro (Q4 2016: 2,1 Mio. Euro) sollte in 2017 u.E. aber die Mitte der Zielspanne (11,5 bis 13,0 Mio. Euro) erreicht worden sein. Ausblick dürfte Sondereffekte berücksichtigen: Für 2018 rechnen wir grundsätzlich mit einem positiven Ausblick, der profitables Wachstum (MONe: Umsatz +6,8%; EBITDA-Marge +1,0 PP) in Aussicht stellen sollte. Allerdings nehmen wir unsere Ergebnisschätzungen angesichts diverser zu erwartender Sondereffekte etwas zurück. So dürften sich allein die Sonderkosten für die Umstellung der Konzernrechnungslegung auf IFRS und die Erstellung eines Wertpapierprospekts im Rahmen des Wechsels in den General Standard in Summe auf rund 0,5 Mio. Euro belaufen. Das Nettoergebnis sollte hingegen von der drastischen Senkung der Unternehmenssteuer in den USA profitieren. Auf Basis des dort in 2017 erzielten EBTs dürften sich Steuereinsparungen von gut 0,3 Mio. USD (MONe) ergeben. Nach Ablauf der noch rund 5 Jahre dauernden Phase hoher Abschreibungen infolge der 2015 erfolgten Akquisition von Self Industries sollte der mittel- und langfristige Steuerspareffekt deutlich höher ausfallen. Wir reduzieren die in unserem DCF-Modell unterstellte Steuerquote daher auf 27% (zuvor: 30%). Kosmetischer Bewertungseffekt: Nach Umstellung auf IFRS (Impairment Only Approach) entfallen auf EBIT-Ebene zudem die Goodwill-Abschreibungen (MONe 2017: 2,3 Mio. Euro), womit sich z.B. das EV/EBIT-Multiple 2018e auf lediglich 11,2x verringert. Wir werden unser Modell nach Vorlage des IFRS-Geschäftsberichts anpassen. Fazit: Wir erwarten insgesamt positiven Newsflow aus der kommenden Berichterstattung. Durch den Segmentwechsel sollte die Bekanntheit der Equity Story weiter zunehmen, die IFRS-Umstellung bringt darüber hinaus attraktive Bewertungseffekte mit sich. Infolge der überarbeiteten Steuerquote erhöht sich unser DCF-basiertes Kursziel auf 4,50 Euro (zuvor: 4,20 Euro). Wir stufen die Aktie daher wieder auf 'Kaufen' hoch. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16189.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

