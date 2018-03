Gold verbucht heute Kursrückgänge, um möglicherweise wieder in die Nähe des Preisniveaus vor dem NFP-Bericht zu gelangen US-Verbraucherpreisindex könnte morgen darüber entscheiden, ob die Schlüsselunterstützung bei 1.305 $ verteidigt werden kann Divergenz zwischen Gold und Silber erkennbar

Zusammenfassung:Bei den Edelmetallen gab es während des heutigen Handelstages eine kleine Schwäche mit Verlusten im Bereich von 0,3-0,6%, die derzeit bei Gold, Platin und Silber zu beobachten sind. Beginnen wir mit Gold: Dort sahen wir, dass der Markt am Freitag nach dem NFP-Bericht, der einen niedriger als erwarteten Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne aufzeigte, sich von seinen wöchentlichen Tiefs abwandte und somit am Ende der Woche nahezu unverändert blieb. Heute war der Goldpreis nicht in der Lage diese Gewinne zu halten, die in den auf die Veröffentlichung folgenden Stunden zu einem Anstieg von etwa 10 US-Dollar führten. Aktuell befindet sich der Markt wieder unterhalb der 1.320 ...

