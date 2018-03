Dropbox will bei Börsengang mehr als 600 Millionen Dollar einnehmen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nachmittags-Mashup: Bitcoin, Innogy,... » Buffett über Lust auf Übernahmen und... Dropbox will bei Börsengang mehr als 600 Millionen Dollar einnehmen Es wird einer der weltweit größten Börsengänge: Schon Ende März könnte der Online-Speicherdienst Dropbox an der Börse durchstarten. Einsammeln will man dabei 648 Millionen US-Dollar.

