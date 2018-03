Die branchenführende 118MW-H-100-Gasturbine, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO:7011), Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) und Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation (MCO) für mechanische Antriebsanwendungen angeboten wird, hat von dem in Den Haag tätigen technischen Team von Shell den vollständigen Qualifikationsstatus erhalten.

Im August 2017 startete MHPS ein strenges Prüfverfahren, um die Leistung des mechanischen Antriebs der Zweiwellen-118MW-H-100-Gasturbine, die mit dem low-NOx-Verbrennungssystem ausgestattet ist, zu prüfen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Prüfprotokolls und einer detaillierten technischen Überprüfung durch das Qualifizierungsteam gab Shell am 22. Dezember 2017 die offizielle Qualifikation der MHPS-Gasturbine bekannt. Diese folgt der früheren Qualifikation der 108MW-H-100-Gasturbine von MHPS im Jahr 2015. Shell hat bereits Mitsubishi-Kompressoren im Rahmen einer Unternehmensvereinbarung aus dem Jahr 2011 genehmigt, was für MHPS und MCO den Weg ebnete, sämtliche Komponenten für zukünftige LNG-Kompressionssysteme von Shell zu liefern.

Der Präsident und CEO von MHI, Shunichi Miyanaga, kommentierte die Bekanntgabe durch Shell wie folgt: "Dieser Meilenstein in der fortlaufenden Entwicklung der H-100-Gasturbine stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Mitsubishi als Hauptantriebssystem für LNG-Verflüssigungsanlagen von Weltrang und ergänzt die starke Position der H-Serie auf dem Markt für Wärmekraftanlagen. Unser Ziel ist, unseren Kunden ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Produktivität zu bieten, während wir Emissionen, Komplexität und Gesamtkosten der LNG-Produktion reduzieren."

Die H-100-Schwerlast-Gasturbine bietet zudem die besten Effizienz- und Zuverlässigkeitswerte bei geringem Wartungsbedarf. Zu den Vorteilen der Zweiwellen-Gasturbine für mechanische LNG-Antriebsanwendungen gehören ein breites Betriebsspektrum mit variabler Geschwindigkeit sowie Neustarts unter Absatzdruck. Die H-100-Gasturbine zeichnet sich darüber hinaus durch eine verkürzte Anlaufzeit und eine wesentlich reduzierte Flächengröße aus.

Die Mitsubishi Heavy Industries Group wird das diversifizierte Produkt- und Technologieangebot ihres Energie- sowie Öl- und Gasgeschäfts weiter integrieren und erweitern, um dem Marktbedarf gerecht zu werden.

