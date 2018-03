RWE, E.ON und innogy sorgen für Stimmung

Nach einem starken Auftakt in den heutigen Montaghandel ging dem DAX später ein wenig die Puste aus. Allerdings gilt es festzuhalten, dass Anleger offenbar deutlich weniger Angst vor höheren Zinsen, einer anziehenden Inflation oder einem Handelskrieg verspüren als noch vor wenigen Tagen.

Das war heute los. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hatte am Freitag an der Wall Street für ein Stimmungshoch gesorgt. Davon profitierte zu Beginn der neuen Woche auch der DAX. Für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ging es zeitweise um fast 1 Prozent in die Höhe. Damit setzt sich die Erholung fort, nachdem die Märkte Anfang Februar von den Inflations- und Zinsängsten sowie später von den Diskussionen rund um einen möglichen Handelskrieg durcheinandergewirbelt wurden.

Das waren die Tops & Flops. Die Bühne gehörte heute den Energiekonzernen RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Beide Unternehmen möchten den deutschen Energiemarkt neu ordnen und zu diesem Zweck innogy (WKN: A2AADD / ISIN: DE000A2AADD2) untereinander aufteilen. Der RWE-Anteil von fast 80 Prozent an innogy soll an E.ON gehen, während RWE im Gegenzug zum Beispiel eine Beteiligung an E.ON erhält und weite Teile des E.ON Geschäftes mit Erneuerbaren Energien übernehmen wird. Anleger zeigten sich geradezu begeistert. Für die RWE-Aktie ging es deshalb in der Spitze um etwas mehr als 14 Prozent in die Höhe. Die E.ON-Aktie legte zeitweise etwas mehr als 7 Prozent an Wert zu.

