Von Nathan Allen

MADRID (Dow Jones)--Die brasilianische Tochtergesellschaft der Telefonica SA will von 2018 bis 2020 umgerechnet 8,13 Milliarden US-Dollar in Brasilien investieren. Der Großteil ist nach einer Mittelung des Konzerns für die Modernisierung und Erweiterung seiner Mobilfunk- und Festnetze in dem Land vorgesehen. Der Rest soll in den Ausbau des brasilianischen Glasfasernetzes investiert werden.

March 12, 2018 13:11 ET (17:11 GMT)

