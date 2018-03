Liebe Leser,

die Adidas-Aktie hat seit Erreichen des Allzeithochs im Juli des vergangenen Jahres den primären Aufwärtstrend um ca. 14 % korrigiert, befindet sich allerdings immer noch oberhalb der wichtigen Unterstützungen. Eine der relevanten liegt im Preisbereich bei 160 Euro je Aktie, wo unter anderem auch der 100-Wochen-Durchschnitt verläuft. In dieser Woche wird Adidas die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentieren. Nachdem Erwartungen der Analysten in der zweiten Jahreshälfte ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...