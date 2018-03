Der ehemalige Berliner Finanzsenator soll dem CDU-Ressort neuen Glanz verleihen. Seinen Minister kennt er seit Jahrzehnten.

Manchmal lassen sich drängende Fragen mit klugen Personalentscheidungen beantworten. So wird in der Wirtschaft und der CDU seit Wochen gerätselt, wie denn Peter Altmaier das Wirtschaftsministerium zum neuen Kraftzentrum der Sozialen Marktwirtschaft machen will. Eine Vorgabe, die von niemandem Geringeren als Kanzlerin Angela Merkel selbst stammt.

Jetzt wird deutlich, wie das gelingen soll: Der parteilose Ulrich Nußbaum soll beamteter Staatssekretär werden und dem Haus neuen Glanz verleihen. Der 60-Jährige ist für die zentralen Abteilungen im Bundeswirtschaftsministerium zuständig , darunter die Wirtschafts-, Industrie- und Außenwirtschaftsabteilung.

Der gebürtige Trierer hat den Habitus eines drahtigen Managers. Das Unternehmen, mit dem er vor seinem Einstieg in die Politik viel Geld verdient hat, war die Sea Live Harvesting. Ein Fischhandel in Bremerhaven. Im Jahr 2000 erwirtschaftete das Unternehmen 400 Millionen D-Mark Umsatz.

Die "Bild"-Zeitung nannte ihn "Fischmillionär", als er 2003 von der SPD in Bremen als parteiloser Finanzsenator ins Kabinett geholt wurde. 2009 wechselte Nußbaum als Finanzsenator nach Berlin, wo er bis 2014 im Amt blieb.

Bremen und Berlin unterschieden sich vor allem in einem ...

