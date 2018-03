Nach der historischen Wahlniederlage will die Partito Democratico in die Opposition. Eine schnelle Regierungsbildung rückt so in Italien in weite Ferne.

Die Aussichten auf eine schnelle Regierungsbildung in Italien schwinden. Die Sozialdemokraten sprachen sich erneut gegen eine mögliche Unterstützung der Fünf-Sterne-Protestbewegung oder der Mitte-Rechts-Koalition für eine Regierungsbildung aus. Der bisherige Parteichef Matteo Renzi erklärte zugleich am Montag seine Zeit an der Spitze des Partito Democratico (PD) für endgültig vorbei. Sein Stellvertreter Maurizio Martina muss die Partei nun durch die schwierige Phase der nächsten Wochen führen.

Sowohl Fünf Sterne als auch Mitte-Rechts aus der fremdenfeindlichen Lega und der Forza ...

