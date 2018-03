Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovias Übernahmeangebot für das österreichische Wohnimmobilienunternehmen Buwog AG hat die erforderliche Mindestannahmeschwelle in der ersten Annahmefrist termingerecht erreicht und wird somit in die zweite Tenderperiode gehen, teilte das Bochumer Immobilienunternehmen mit.

Mit Ablauf der Annahmefrist am Montag um 17 Uhr wurden nach derzeitigem Stand 73,7 Prozent aller Buwog-Aktien angedient. Damit wurden die mindestens erforderlichen 50 Prozent plus eine Aktie überschritten.

Die genaue Quote wird Vonovia nach Ablauf der Nachbuchungsfrist am Mittwoch, den 14. März, um 17 Uhr ermitteln und am 15. März auf der Vonovia-Website veröffentlichen bzw. am 16. März in der Wiener Zeitung.

Die zusätzliche Frist, innerhalb derer Buwog-Aktionäre nun noch ihre Aktien andienen können, beginnt am Freitag, den 16. März, und endet am 18. Juni um 17 Uhr.

Vonovia bietet den Buwog-Aktionären 29,05 Euro je Aktie in bar und bewertet Buwog damit mit 5,2 Milliarden Euro, eingerechnet die mögliche Wandlung von Buwog-Wandelschuldverschreibungen.

Wie ursprünglich geplant, wird Vonovia voraussichtlich am 26. März die Abwicklung des Angebots für die Aktien und Wandelschuldverschreibungen vornehmen, die in der ursprünglichen Annahmefrist angedient wurden.

Die deutschen und österreichischen Kartellbehörden haben bereits der Übernahme zugestimmt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

March 12, 2018 13:43 ET (17:43 GMT)

