Zielgesellschaft: innogy SE; Bieter: E.ON Verwaltungs SE

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:

E.ON Verwaltungs SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 73520

Zielgesellschaft:

innogy SE Opernplatz 1 45128 Essen

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB 27091

ISIN: DE000A2AADD2

Am 12. März 2018 hat die E.ON Verwaltungs SE ('Bieter') entschieden, den Aktionären der innogy SE ('innogy-Aktionäre') anzubieten, im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das 'Übernahmeangebot') ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der innogy SE mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der innogy SE von EUR 2,00 je Aktie (ISIN: DE000A2AADD2) (die 'innogy-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 36,76 je innogy-Aktie in bar zu erwerben.

Darüber hinaus sollen die innogy-Aktionäre an der Dividende für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr ('Geschäftsjahr 2017') und das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr ('Geschäftsjahr 2018') der innogy SE partizipieren. Die Dividenden für das Geschäftsjahr 2017 und das Geschäftsjahr 2018 werden nach der Erwartung des Bieters insgesamt EUR 3,24 je innogy-Aktie betragen.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird in jedem Fall nach der Hauptversammlung der innogy SE erfolgen, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 entscheidet, so dass die innogy-Aktionäre von der innogy SE die für das Geschäftsjahr 2017 je innogy-Aktie beschlossene Dividende ('Dividende 2017') erhalten werden.

Wenn der Vollzug des Übernahmeangebots vor der ordentlichen Hauptversammlung der innogy SE erfolgt, die über die Gewinnverwendung für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr entscheidet, wird die Geldleistung des Übernahmeangebots von EUR 36,76 je innogy-Aktie um den Betrag von EUR 3,24 je innogy-Aktie abzüglich des Betrags der Dividende 2017 erhöht.

Wenn der Vollzug des Übernahmeangebots nach der ordentlichen Hauptversammlung der innogy SE erfolgt, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2018 entscheidet, erhalten die innogy-Aktionäre von der innogy SE die für das Geschäftsjahr 2018 je innogy-Aktie beschlossene Dividende ('Dividende 2018'). Sollte die Dividende 2017 und die Dividende 2018 zusammen weniger als EUR 3,24 je innogy-Aktie betragen, wird der Bieter die Differenz zu dem Betrag von EUR 3,24 je innogy-Aktie entsprechend an diejenigen innogy-Aktionäre ausgleichen, die ihre Aktien in das Übernahmeangebot eingereicht haben.

Der Gesamtwert des Übernahmeangebots beträgt zum heutigen Tag daher EUR 40 je innogy-Aktie.

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher Sprache nebst einer unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot werden im Internet unter http:// www.energyfortomorrow.de veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Der Bieter behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Weitere Information zur Transaktion:

Der Bieter ist eine 100%ige indirekte Tochtergesellschaft der E.ON SE mit Sitz in Essen, Deutschland ('E.ON'). E.ON, der Bieter, die RWE Aktiengesellschaft mit Sitz in Essen, Deutschland ('RWE'), sowie deren hundertprozentige Tochtergesellschaft RWE Downstream Beteiligungs GmbH mit Sitz in Essen, Deutschland ('RWE DB'), die ca. 76,79 % der ausgegebenen innogy-Aktien hält, haben am heutigen Tage einen Aktienkauf- und Transaktionsvertrag abgeschlossen, in dem sich RWE bzw. die RWE DB u.a. zur Veräußerung der von der RWE DB gehaltenen innogy-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots an den Bieter verpflichtet hat.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter der Bedingung der Erteilung der notwendigen fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen und anderer erforderlicher behördlicher Zustimmungen sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen stehen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von innogy-Aktien. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und innogy-Aktionären wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Mitteilungen und Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können die E.ON Verwaltungs SE oder für sie tätige Broker außerhalb des Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar innogy-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf innogy-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

12. März 2018

E.ON Verwaltungs SE

Ende der WpÜG-Meldung

Ende der WpÜG-Meldung

12.03.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Notiert: Bietergesellschft: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart;

Freiverkehr in Tradegate Exchange Zielgesellschaft: Regulierter Markt in

Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A2AADD2

AXC0314 2018-03-12/19:22