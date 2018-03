Andersen Global setzt seine Expansion in Deutschland mit der Eröffnung eines neuen Büros in Berlin fort, das seit dem 1. März 2018 das bestehende Team von Andersen Tax Legal in Deutschland ergänzt. Das Büro in Berlin ist der sechste Standort der Firma Andersen Tax Legal in Deutschland, die mehr als 60 Mitarbeiter in den Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig und Merzig hat.

Das Team in Berlin wird von den Rechtsanwälten Philipp Zschaler und Dr. Moritz Brocker geleitet, die beide zuvor bei BDO Legal tätig waren. Moritz Brocker arbeitet im Bereich Gesellschaftsrecht und ist auf M&A-Transaktionen und Risikokapitalbeteiligungen spezialisiert. Philipp Zschaler ist auf Immobilien- und Insolvenzrecht spezialisiert. Im Blickpunkt des Teams in Berlin stehen die dynamischen Wachstumsfelder Corporate/M&A vor Ort, einschließlich Start-ups, Risikokapital und Immobilien.

"Wir freuen uns auf diese neue Gelegenheit in unserer beruflichen Laufbahn", sagten Brocker und Zschaler. "Für uns ist es sehr beeindruckend, zu erleben, wie eng die einzelnen Mitgliedsfirmen von Andersen Global bei der Beratung ihrer internationalen Kunden zusammenarbeiten. Für unsere Kunden im Start-up-Bereich ist dies ein wichtiger Aspekt und erzeugt zusätzlichen Mehrwert."

Stefan Kraus und Alessio Rossi, geschäftsführende Partner von Andersen Tax Legal in Deutschland, begrüßen die neuen Kollegen in Berlin. "Philipp Zschaler, Moritz Brocker und die anderen Mitglieder des Teams sind angesehene Experten, die in ihren jeweiligen Fachgebieten über ausgezeichnete Kontakte verfügen. Dieses Team ermöglicht es uns, unsere nationalen und internationalen Kunden in den Bereichen Risikokapital und Immobilien zu betreuen und ihnen größtmögliche Fachkompetenz bereitzustellen."

Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender und CEO von Andersen Tax LLC, fügte hinzu: "Angesichts der Bedeutung der deutschen Wirtschaft hat das fortgesetzte und strategische Wachstum von Andersen Tax Legal im Markt einen hohen Stellenwert für Andersen Global."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 88 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

