Der Kreml dementiert eine Beteiligung am Giftanschlag auf Skripal, doch von der britischen Regierung wird der Fall anders dargestellt: Russland stecke "höchstwahrscheinlich" hinter der Tat, sagt Premierministerin May.

Wegen des Giftanschlags auf den Ex-Spion Sergej Skripal bahnt sich ein erneuter diplomatischer Streit zwischen Großbritannien und Russland an. Die britische Premierministerin Theresa May bezichtigte Russland am Montag, aller Wahrscheinlichkeit nach hinter dem Anschlag zu stecken. Der Kreml hatte das wenige Stunden zuvor dementiert.

Der 66-jährige Skripal und seine 33 Jahre alte Tochter waren Anfang März im südenglischen Salisbury Opfer des Giftanschlags geworden. Beide liegen seitdem im Krankenhaus, sie befinden sich in einem kritischen Zustand. Spuren eines Nervenkampfstoffes wurden nach Angaben der Ermittler in einem Restaurant sowie in einem Pub in Salisbury südwestlich von London gefunden.

May sagte im britischen Unterhaus in London, es sei "höchstwahrscheinlich", dass Russland ...

