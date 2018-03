Liebe Leser,

bei JinkoSolar dauert es noch, bis die Zahlen zum vierten Quartal 2017 bzw. zum gesamten Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht werden sollen: Am 22. März soll dies der Fall sein - bevor die US-Börsen öffnen. Um 8:00 Uhr morgens laut "U.S. Eastern Time" bzw. 20.00 Uhr laut Zeit in Peking am selben Tag soll es dazu eine Telefonkonferenz geben. Wer weiß, ob es dann auch Angaben dazu geben wird, ob mit dem jüngsten Erlös durch den Verkauf von rund 3,6 Mio. ADS (= American Depositary ... (Peter Niedermeyer)

