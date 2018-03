ESSEN (Dow Jones)--Die Aufsichtsräte der Stromkonzerne RWE und Eon haben grünes Licht für die umfassende Neuordnung der deutschen Energiebranche gegeben. Die Kontrolleure stimmten dem Plan zu, dass die RWE-Ökostromtochter Innogy mit 42.000 Mitarbeitern von Eon übernommen und anschließend zerteilt wird. Der Aufsichtsrat von Eon habe der Transaktion am Sonntag zugestimmt und am Montagabend dann der Aufsichtsrat von RWE, teilte RWE am Montagabend mit.

Nach dem von den beiden Vorstandsvorsitzenden von Eon und RWE, Johannes Teyssen und Rolf Martin Schmitz, im Geheimen ausbaldowerten Plan übernimmt Eon das Geschäft mit den Strom- und Gasnetzen der Innogy. RWE holt die erst vor anderthalb Jahren abgespaltenen erneuerbaren Energien zurück an Bord und bekommt das grüne Segment von Eon dazu. Durch den Tausch wird Eon zum Netzkonzern mit angeschlossenem Vertrieb, RWE steigt zu einem der größten Stromerzeuger Europas auf, der zu guter Letzt noch mit knapp 17 Prozent am ehemaligen Rivalen beteiligt sein wird.

