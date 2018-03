Mannheimer Morgen warnt vor politischer Abhängigkeit Überschrift: China will kontrollieren China ist ein autoritär regierter Staat, der seine Bürger dumm halten, über jeden von ihnen ein elektronisches Sozialprofil anlegen, weltweite Machtpolitik betreiben und dafür die Kontrolle über wichtige Wirtschaftsbranchen erlangen will. Auch bei uns. Es gibt keinen Grund, einem derart unsympathischen Regime zu gestatten, sich mit 20 Prozent am ostdeutsch-hamburgischen Stromnetzbetreiber 50Hertz zu beteiligen. Aber leider bietet das Außenwirtschaftsgesetz keine Handhabe, dies zu vereiteln. Deshalb sollte der neue Bundestag das Gesetz so schnell wie möglich ändern. Die Bundesregierung muss strategische Investitionen ausländischer Mächte auch dann unterbinden können, wenn sie unter der Schwelle von 25 Prozent des einheimischen Unternehmens liegen. Deutschland und Europa stehen für Freihandel? Richtig. Aber nicht zum Preis politischer Abhängigkeit. Wenn ein chinesischer Investor wie Geely knapp zehn Prozent von Daimler kauft, mag das noch angehen. Im Gegensatz zu 50Hertz. In Hamburg und Ostdeutschland gibt es nur diesen einen Betreiber von Starkstromleitungen. Obwohl 20 Prozent Unternehmensbeteiligung nicht ausreichen, die Firma zu dominieren, könnte dies doch das Einfallstor für weitere Einflussnahme sein. Es ist keine gute Vorstellung, dass in Peking mitentschieden wird, ob, wann und zu welchen Konditionen Kunden in Erfurt, Leipzig oder Hamburg Strom bekommen. Unter chinesischer Kontrolle möchte man nicht leben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 14:49 ET (18:49 GMT)