Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 am 16. März 2018

PARIS, Frankreich, 12. März 2018, 20:30 Uhr MEZ - ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologie-Unternehmen, welches das Immunsystem nutzt, um eine funktionelle Heilung für HIV sowie Behandlungen für entzündliche/autoimmune Erkrankungen und Krebs zu entwickeln, gab heute bekannt, dass Mitglieder seines Management Teams an folgenden Veranstaltungen für Investoren und Unternehmensvertreter aus dem Bereich Geschäftsentwicklung teilnehmen werden.

* 12. - 14. März 2018: BIO-Europe Spring in Amsterdam Die Unternehmenspräsentation von Prof. Dr. Hartmut Ehrlich, M.D., CEO der ABIVAX findet am Dienstag, den 13. März, um 11:00 Uhr Ortszeit im Raum E105 statt. * 16. März 2018: Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 * 19. - 20. März 2018: BIO Asia International Conference in Tokyo * 8. - 10. April 2018: H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference in Monaco

Über ABIVAX ( www.abivax.com/en)

ABIVAX mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung viraler Infektionen, Autoimmunerkrankungen sowie Krebs. ABIVAX, ein Unternehmen mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten und Adjuvantien zur Stimulation der Immunantwort, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Kontakte

