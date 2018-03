Liebe Leser,

die Deutz AG Aktie beißt sich derzeit am harten charttechnischen Widerstand bei 8 Euro je Aktie die Zähne aus. Ungefähr in diesem Bereich liegen die Hochs aus den Jahren 2008, 2011, 2014 und 2017. Auch zu Beginn des aktuellen Jahres ist die Aktie an diesem Widerstand bereits erneut gescheitert, allerdings sieht es stark danach aus, als würde derzeit, so kurz vor den Ergebnissen, ein erneuter Versuch starten. Per drittes Quartal 2017 fielen die Ergebnisse aus Sicht der Erwartungen ... (David Iusow)

