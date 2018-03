Liebe Leser,

die Deutsche Bank konnte am Montag wieder stärker in den Handel starten. Die Aktie schaffte es, eine wichtige Obergrenze zu durchbrechen und auch als Unterstützung zu bestätigen. Damit könnte der Kurs in den kommenden Tagen einen weiteren Durchbruch realisieren, heißt es von Seiten der Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie sattelte einige Cent auf und ist im laufenden charttechnischen Abwärtstrend immerhin bei etwas mehr als 13 Euro angekommen. Diese Untergrenze konnte bestätigt ... (Frank Holbaum)

