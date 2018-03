Liebe Leser,

E.ON ist zum Wochenauftakt massiv gestiegen. Nun befindet sich der Wert wieder im Erholungsmodus, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Geht alles gut, könne der WEert sogar den charttechnischen Aufwärtstrend schnell wieder endgültig erreichen. 10 Euro als Kursziel sind möglich. Im Einzelnen: Die Aktie legte am Montag um mehr als 5 % zu und erreichte im laufenden Abwärtstrend fast die 9-Euro-Barriere. Dies könnte dann die letzte Hürde auf dem Weg in den neuerlichen ... (Frank Holbaum)

