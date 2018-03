Liebe Leser,

die Ankündigung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für Unruhe in der europäischen Stahlbranche. Allerdings sehen sich einige Firmen kaum direkt betroffen. So die österreichische Voestalpine. Diese hatte sich in den vergangenen Jahren bereits als Spezialist für Hochleistung-Stähle von den klassischen Wettbewerbern abgesetzt. Nun verweist man darauf, dass man rund zwei Drittel seines bisherigen Amerikas-Geschäftes als lokaler Anbieter vor Ort betreibt ... (Carsten Müller)

