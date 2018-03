Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) werden bei ihrem Treffen in Buenos Aires nach Meinung von EZB-Direktor Benoit Coeure keine konkreten Maßnahmen zur schärferen Regulierung von Bitcoin ergreifen. "Erwarten Sie keine konkreten Schritte, es geht mehr um Erfahrungsaustausch", sagte Coeure in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ausschusses für Zahlungs- und Marktinfrastrukturen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Zuständig für dieses Thema sei Mark Carney, der Chef des Financial Stability Board (FSB) und zugleich Gouverneur der Bank of England. .

Laut Coeure wollen sich die G20 zunächst vor allem über Fragen des Investorenschutzes und der Verhinderung von Geldwäsche austauschen. An die Regulierung der Cash- und der Future-Märkte für Bitcoins werde man erst später gehen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 16:00 ET (20:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.