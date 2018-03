Liebe Leser,

die K+S Aktie konnte sich in der vergangenen Woche positiv entwickeln, nachdem es aller Voraussicht nach zu Produktionsrückgängen bei dem Konkurrenten Belaruskali kommen könnte. Die Aktie hat damit den 200-Wochen-Durchschnitt leicht überschritten und setzt die positive Entwicklung auch in dieser Woche fort. Die Stabilität könnte in Erwartung der Ergebnisse, die das Unternehmen am Donnerstag in dieser Woche bekannt geben wird, Bestand behalten. Ergebnisse über oder unter den ... (David Iusow)

