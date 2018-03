Der Dow hat am Montag nachgelassen. Zum Handelsende in New York wurde der Index mit 25.178,61 Punkten berechnet, 0,62 Prozent schwächer als bei Freitagsschluss.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss ebenfalls im Minus bei rund 2.780 Punkten (-0,13 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 mit rund 7.130 Punkten (+0,42 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend stärker. Ein Euro kostete 1,2338 US-Dollar (+0,23 Prozent). Der Goldpreis stieg minimal an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.323,53 US-Dollar gezahlt (+0,03 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 34,49 Euro pro Gramm.