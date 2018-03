Bielefeld (ots) - Sieben Jahre Krieg in Syrien haben viel Leid über die Menschen gebracht. In Deutschland sind sich alle einig: Das Blutvergießen muss ein Ende haben. Dennoch schwindet nach so vielen Jahren die Sensibilität. Das ist kein Grund, Aufmerksamkeit mit Gewalt zu erzwingen, aber es ist vielleicht ein Teil der Erklärungen dafür, warum der Konflikt in Deutschland angekommen ist. Noch sind die Verantwortlichen für die Anschläge auf Moscheen und türkische Kultureinrichtungen nicht gefasst. Die Wahrscheinlichkeit aber ist hoch, dass die Taten politisch motiviert sind und die Bundesregierung zwingen sollen, ihr Schweigen zur türkischen Offensive gegen Kurden im syrischen Afrin zu brechen. Mit der Freilassung Deniz Yücels und anderer deutscher Journalisten aus türkischen Gefängnissen schien sich das Verhältnis beider Länder zu entspannen. Dieses Wochenende hat das Gegenteil bewiesen. Durch die große Zahl türkischer Mitbürger wird Deutschland zum Spiegel der Konflikte in der Heimat. Im Internet machen Deutschtürken ihrem Ärger bereits unter dem Hashtag MerkelSchützMeineMoschee Luft. Ihr Vorwurf: Nur Gotteshäuser mit israelischer Flagge werden geschützt. Diese Debatte zeigt auf traurige Art: Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Das bringt Chancen, aber natürlich auch Probleme mit sich, die endlich angepackt werden müssen. Zeit, dass die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt.



