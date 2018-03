Donald Trump hat die Übernahme des Chipherstellers Qualcomm durch Broadcom blockiert. Als Grund führte der US-Präsident Bedenken zur nationalen Sicherheit an.

US-Präsident Donald Trump hat die Übernahme des amerikanischen Chipherstellers Qualcomm durch den in Singapur sitzenden Technologiekonzern Broadcom blockiert. Als Grund führte er Bedenken zur nationalen Sicherheit an, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Broadcom hatte für den Kauf des auf Halbleiter für Mobiltelefone spezialisierten Unternehmens Qualcomm ein milliardenschweres Angebot gemacht.

Das Übernahmeangebot von Broadcom kam im vergangenen Jahr öffentlich freiwillig. Bei Aktionären hatte es aber vor allem Skepsis ausgelöst. Zudem war eine kartellrechtliche Prüfung notwendig. Trumps Schritt folgte laut Weißem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...