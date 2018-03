Theresa May glaubt, dass Russland für den Giftanschlag auf einen Ex-Agenten verantwortlich ist - die USA schließen sich der Vermutung an. Die Nato ist besorgt.

US-Außenminister Rex Tillerson hat sich der Schlussfolgerung der britischen Regierung angeschlossen, wonach Russland für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. "Wir haben volles Vertrauen in die Untersuchungen des Vereinigten Königreiches und seine Bewertung", wurde Tillerson in der Nacht zu Dienstag in einer Mitteilung seines Ministeriums in Washington zitiert.

Tillerson erklärte: "Wir stimmen überein, dass die Verantwortlichen - die das Verbrechen begangen und die es angeordnet haben - geeignete ernste Konsequenzen zu erwarten haben."

Tillerson sagte, es könne für eine solche Attacke, die versuchte Ermordung eines Privatbürgers auf dem Boden einer souveränen Nation, keinerlei Rechtfertigung geben. "Wir sind schockiert, dass Russland sich erneut in derlei Verhalten engagiert zu ...

