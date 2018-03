HANNOVER (dpa-AFX) - Die verheerenden Wirbelstürme im vergangenen Jahr haben auch beim weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück Spuren hinterlassen. Die Hoffnung auf einen weiteren Milliardengewinn hat Hannover-Rück-Chef Ulrich Wallin bereits revidiert, er rechnet nun mit einem Überschuss von rund 950 Millionen Euro. Konkrete Zahlen will Wallin an diesem Dienstag (10.00 Uhr) bei der Vorlage der Jahresbilanz in Hannover nennen.

2017 war für die Versicherungsbranche weltweit das teuerste Naturkatastrophen-Jahr der Geschichte. Für die Hannover Rück wurde 2017 mit Großschäden von 1,1 Milliarden Euro das kostspieligste Jahr seit dem Bestehen. Mehrheitseigner des Unternehmens ist der Versicherungskonzern Talanx ./rek/DP/tos

ISIN DE0008402215 DE000TLX1005

