Wenig Bewegung bei Nikkei und Topix. Auch die US-Börsen hatten am Vortag ein uneinheitliches Bild gezeichnet.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Der Leitindex Nikkei tendierte zunächst schwächer, bevor er am frühen Nachmittag dann 0,1 Prozent zulegte auf 21.844 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stand nahezu unverändert bei 1742 Zählern. Auch der MSCI-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...