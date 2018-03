Das Schicksal von Frankreichs Genossen muss die SPD alarmieren: Innerparteilicher Streit während Hollandes Präsidentschaft kostete sie nicht nur die Regierung - inzwischen versinken sie in der Bedeutungslosigkeit.

Wer noch einen letzten Beweis für die Bedeutungslosigkeit der Sozialistischen Partei Frankreichs brauchte, bekam ihn am vergangenen Mittwochabend geliefert. Zur besten Sendezeit wollten nur 260.000 Franzosen die Fernsehdebatte der vier Kandidaten für den seit Juni verwaisten Vorsitz der PS sehen. Das entsprach nicht einmal sieben Prozent der 3,8 Millionen Zuschauer, die noch vor rund einem Jahr das Schaulaufen für die Urwahl zum Präsidentschaftskandidaten der Partei vor den Bildschirmen verfolgten. Dabei war die Quote gnädigerweise ermittelt worden, als um 21.29 Uhr der beste Wert erreicht war.

In Frankreich interessiert sich kaum noch jemand für die einst stolze linke Volkspartei, die seit den Achtzigerjahren zweimal den Staatschef stellte: François Mitterrand von Mitte 1981 bis Mitte 1995 und François Hollande von Mai 2012 bis Mai 2017. Der Absturz ins Bodenlose mit heute nur noch 28 von insgesamt 577 Abgeordneten in der Assemblée Nationale sollte der SPD in der Neuauflage der Großen Koalition eine deutliche Warnung sein. Abgesehen von einer seit Jahren generell zu beobachtenden Krise der europäischen Sozialdemokratie ist er nämlich die direkte Folge von zwei schweren Fehlern unter Hollande, die es in Deutschland nun zu vermeiden gilt: Uneingelöste Wahlversprechen und die Obstruktionspolitik des linken Flügels nahmen den Sozialisten Partei jede Glaubwürdigkeit.

"Innerparteiliche Diskussionen sind gut. Sie sollten aber auf jeden Fall intern geführt werden und nicht in gegenseitigen Angriffen der verschiedenen Interessengruppen ausarten," mahnt der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. "Die Wähler erwarten, dass eine Partei in der Öffentlichkeit geschlossen auftritt. Wettbewerb schätzen sie zwischen Parteien, nicht innerhalb einer Partei."

In Frankreich brach der Konflikt schon im ersten Jahr nach dem Wahlsieg 2012 voll aus. Der linke Parteiflügel der Sozialisten wollte nicht hinnehmen, dass die Partei mit dem Emblem der Rose und der Faust unter Hollande klassenkämpferischen Ballast über Bord warf und mit einem vorsichtigen Reformprogramm einen Ausweg aus der andauernden Wirtschaftskrise suchte. "Während seiner Kampagne bezeichnete er die Finanzwelt als Gegner und kündigte einen Spitzensteuersatz von 75 Prozent an. Als er gewählt wurde, setzte er aber eine liberale Politik durch, sodass am Ende die Hälfte seiner Fraktion im Parlament gegen ihn war," ...

Den vollständigen Artikel lesen ...