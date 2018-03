Die Immobiliengesellschaft One Liberty Properties Inc. (ISIN: US6824061039, NYSE: OLP) schüttet unverändert eine vierteljahrliche Dividende in Höhe von 45 US-Cents an die Aktionäre aus. Der Real Estate Investment Trust (REIT) zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,80 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 23,41 US-Dollar (Stand: 12. März 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 7,69 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung ...

