Das amerikanische Unternehmen Hersha Hospitality Trust (ISIN: US4278255009, NYSE: HT) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 28 US-Cents je Aktie an die Investoren aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 1,12 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 17,61 US-Dollar (Stand: 12. März 2018) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,36 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13. ...

