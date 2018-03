The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ359V3 DZ BANK IS.R.2811 MTN BD00 BON EUR N

CA BS53 XFRA DE0001104636 BUND SCHATZANW. 16/18 BD01 BON EUR Y

CA XFRA DE000A0Z1TM8 BAY.LAND.BOD.IS.S11 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM071 SCHLW-H.SCHATZ.11/18 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013313269 AUCHAN HOLDING 18/20 MTN BD01 BON EUR N

CA NLBF XFRA NL0000103307 NEDERLD 15.01.23 STRIP BD01 BON EUR N

CA NLBP XFRA NL0000103323 NEDERLD 15.01.25 STRIP BD01 BON EUR N

CA NLBQ XFRA NL0000103331 NEDERLD 15.01.26 STRIP BD01 BON EUR N

CA NLBR XFRA NL0000103349 NEDERLD 15.01.27 STRIP BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EQC6 DEKABANK DGZ IHS.R.7414 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0LHB3 LBBW INFLATIONS-ANL 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0975 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA US06738EAF25 BARC 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US44987DAA46 ING BK NV 15/18 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US44987DAB29 ING BK NV 15/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US53944VAC37 LLOYDS BANK 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US53944VAD10 LLOYDS BANK 15/18 FLR BD02 BON USD N

CA N2HB XFRA US65504LAM90 NOBLE HOLDING INTL 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1202689888 BK OF ENGLD 15/18MTN REGS BD02 BON USD N