FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.089 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.301 EUR

25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.146 EUR

FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.123 EUR

FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.149 EUR