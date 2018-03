Tagesgewinner war am Montag RWE mit 9,20% auf 19,65 (612% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,10%) vor Tesla mit 5,61% auf 345,51 (148% Vol.; 1W 3,65%) und FACC mit 5,48% auf 23,10 (187% Vol.; 1W 15,62%). Die Tagesverlierer: SBO mit -3,96% auf 88,60 (67% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,65%), Zumtobel mit -4,48% auf 8,21 (57% Vol.; 1W -5,14%), Netflix mit -3,06% auf 321,30 (209% Vol.; 1W 2,00%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (22549,87 Mio.), Royal Dutch Shell (17029,84) und Amazon (15087,25). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei RWE (612%), E.ON (387%) und Aixtron (214%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Aixtron mit 66,7%, die beste ytd ist Netflix mit 67,38%. Am...

