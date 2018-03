Zürich - Bei der Mediengruppe Tamedia haben im vergangenen Jahr die digitalen Aktivitäten weiter an Bedeutung gewonnen. Im angestammten publizistischen Kerngeschäft mit gedruckten Zeitungen und Zeitschriften setzt sich der Niedergang dagegen ungebremst fort.

Der Gesamtumsatz verminderte sich 2017 als Folge des immer schwieriger werdenden Printwerbemarktes um 3% auf 974,2 Mio CHF. So seien die Print-Werbeumsätze im Vorjahresvergleich um 35 Mio CHF zurückgegangen, schreibt Tamedia am Dienstag in einer Mitteilung. Der Umsatzanteil der digitalen Angebote erhöhte sich auf 37,5% von 31% im Vorjahr.

Der ausgewiesene EBIT nahm um 59,3% auf 180,7 Mio CHF zu, die EBIT-Marge betrug damit 18,6% nach 11,3% im Vorjahr. Der Anstieg ist, wie schon zum Halbjahr kommuniziert, grösstenteils auf buchhalterische Sondereffekte zurückführen. Dazu gehören ein versicherungsmathematisch tieferer Vorsorgeaufwand sowie geringere Abschreibungen auf die Druckzentren. ...

